Hoy habrá doble turno en el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

Justicia20/08/2025
nuri1

En Orán, el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado de femicidio, continuará esta semana con jornadas más extensas. Los jueces dispusieron que el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 las audiencias se realicen tanto a la mañana como a la tarde.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 07.59.48Caso Julieta Prandi: "El fallo representa un caso histórico de la violencia sexual en vínculos de pareja"

El acusado enfrenta cargos por el homicidio doblemente calificado de su pareja, Nahir Klimasauskas de 27 años, en un caso en el que intervienen los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot.

Este martes declararon cinco testigos presentados por la defensa, entre ellos familiares y amigos del acusado, además de un vecino citado por la Fiscalía. Tras esas declaraciones, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

El debate se encuentra en la etapa de testimoniales y, por pedido de la defensa, las audiencias están siendo grabadas.

josé figueroa“La familia quiere justicia”: Extienden la prisión preventiva al acusado del femicidio en El Tipal

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día