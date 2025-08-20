Hoy habrá doble turno en el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

En Orán, el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado de femicidio, continuará esta semana con jornadas más extensas. Los jueces dispusieron que el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 las audiencias se realicen tanto a la mañana como a la tarde.

El acusado enfrenta cargos por el homicidio doblemente calificado de su pareja, Nahir Klimasauskas de 27 años, en un caso en el que intervienen los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot.

Este martes declararon cinco testigos presentados por la defensa, entre ellos familiares y amigos del acusado, además de un vecino citado por la Fiscalía. Tras esas declaraciones, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

El debate se encuentra en la etapa de testimoniales y, por pedido de la defensa, las audiencias están siendo grabadas.