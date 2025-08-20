Festejan los gobernadores: Diputados aprobó el reparto automático de los ATN

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que establece la distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un recurso millonario que hasta ahora quedaba bajo el control exclusivo del Poder Ejecutivo.

La iniciativa, impulsada por los gobernadores, obtuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. De este modo, se transformó en ley y modifica el mecanismo de reparto de los ATN, fondos que este año rondarían el billón de pesos.

En qué consiste la medida

Actualmente, la Nación concentra la recaudación y solo transfiere una pequeña parte a las provincias de forma discrecional. Con la nueva norma, la totalidad de esos recursos deberá girarse de manera automática, siguiendo los criterios establecidos en la ley de coparticipación secundaria (23.548).

Los mandatarios provinciales defendieron la medida al asegurar que no implica un gasto adicional, sino la devolución de fondos que ya corresponden a las jurisdicciones. Según sus estimaciones, el impacto fiscal sería del 0,03% del PBI, alrededor de $253.000 millones.

Tras este debate, la Cámara baja continuará con otros puntos de agenda: la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA, la modificación del huso horario, cambios en el Régimen Penal Tributario, una nueva moratoria previsional, la declaración de emergencia en Bahía Blanca y la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).