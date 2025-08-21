Preocupación en Quijano por presunto acosador que acecha a jóvenes en moto

Un presunto acosador en motocicleta persiguió a una joven en pleno centro de Campo Quijano, intentando obligarla a subir a su vehículo, en un hecho que generó alarma y preocupación entre los vecinos por hechos que pudieran pasarle a las adolescentes.

¿Qué pasó? Según el relato de la familia de la víctima, que compartió el medio La Llave del Portal, el incidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas. Un hombre en una motocicleta de gran porte, de color azul y blanco, interceptó a la joven cerca de las vías del tren, en las proximidades de las calles Alberdi y 25 de Mayo.

Allí el sujeto le silbó y le hizo señas para que se subiera. La joven se negó y continuó su camino, pero el acosador la persiguió y la volvió a interceptar más adelante, repitiendo sus invitaciones. La situación generó un temor tal en la víctima que decidió buscar refugio en la Escuela Mitre, que en ese momento estaba abierta por las clases nocturnas.

Tras lograr resguardarse, la joven y su familia se dirigieron a la Comisaría 7 para radicar la denuncia. La familia expresó su frustración ante la situación, ya que el presunto acosador continuaba rondando la zona. "El tipo estaba todavía con la moto ahí en la calle", relató un familiar de la víctima.

El caso en Campo Quijano ha encendido las alarmas en el Valle de Lerma, ya que guarda similitud con lo ocurrido recientemente en Rosario de Lerma, donde dos hombres fueron detenidos en la Ruta 36 por acosar a menores.