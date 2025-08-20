Diputados debatirá los vetos de Milei a las leyes de aumento a jubilados, moratoria y discapacidad

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles los vetos de Javier Milei a tres proyectos clave: el aumento de haberes para jubilados y pensionados, la emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional.

Para rechazar los vetos, se requiere una mayoría agravada de dos tercios, una meta difícil de alcanzar pero no imposible.

El oficialismo apuesta a mantener cohesionadas sus alianzas y frenar lo que considera una “amenaza fiscal”, mientras que la oposición busca capitalizar el descontento interno en el radicalismo tras el cierre de listas, que dejó heridos políticos en varias provincias.

En este escenario, la gran incógnita se concentra en el veto al aumento del 7,2% de las jubilaciones, ya que en la votación anterior la mayoría del bloque radical se abstuvo, con excepción de Julio Cobos, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura y Roberto Sánchez.

En cambio, la oposición confía en que podrá reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto a la emergencia en Discapacidad, dado que la UCR acompañó la media sanción original. También está garantizado el rechazo al veto que frenó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.

Las chances son menores en el caso de la moratoria previsional, donde los propios números de la oposición muestran dificultades para llegar al umbral requerido.

Los proyectos de los gobernadores

Además de los vetos, el temario incluye proyectos de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la recaudación por el impuesto a los combustibles. Mientras este último tendría vía libre, el primero depende de la pulseada entre gobernadores y el Gobierno nacional.

En paralelo, el Senado avanzó ayer en comisiones con dos iniciativas que el Ejecutivo rechaza: la declaración de emergencia en pediatría y el financiamiento universitario, ambas con dictámenes favorables que podrían ser debatidas en el recinto la próxima semana.

La sesión de hoy se perfila como una pulseada central: si los 257 diputados participan, La Libertad Avanza necesitará al menos 86 votos firmes para sostener los vetos de Milei.