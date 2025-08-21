Casi toda la provincia tiene alerta por viento Zonda para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantiene vigente una alerta por viento zonda en la provincia de Salta.

La misma rige desde hoy jueves hasta mañana viernes a las 18:00, por lo que debemos estar alertas ante las ráfagas de viento.

La alerta amarilla rige para toda la provincia con excepción del departamento de Rivadavia.

Según detalló el Servicio Meteorológico se esperan: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".