Belu Godoy, sobre el caos en la cancha de Independiente: "Había hinchas con la cabeza abierta"

El partido entre Independiente y Universidad de Chile disputado en el estadio Libertadores de América se vio empañado por graves incidentes en las tribunas, que dejaron un saldo de heridos, destrozos y fuertes cuestionamientos a la organización y el operativo de seguridad.

Belu Godoy, influencer salteña presente en el estadio, relató a CNN Salta los momentos de tensión que se vivieron: "Es terrible, no podía creer, en un momento me pregunté ¿Dónde está la policía? Había hinchas que pasaban al lado mío con la cabeza abierta, desde lejos veíamos cómo a los hinchas de la U de Chile quedaban arriba de las tribunas, le rompieron los baños, en un momento ellos tiraron una bombita a la ‘garganta’ del rojo”.

Según su testimonio, la violencia se desató durante el primer tiempo: "Ya casi al final del primer tiempo se empezó a poner picante y ahí es cuando ellos tiraron una bomba de estruendo, la voz del estadio le pidió a la gente de la U que se vaya, algunos no se fueron y ahí empezó todo", relató.

Godoy también cuestionó el rol de la policía y la falta de controles en los accesos: "Cuando quisimos salir la policía estaba llegando y empezaron a tirar balas, yo estaba escondida tratando de que no me peguen, fue todo fatal. A mí no me controlaron nada de nada y pasé 3 controles. Hubo una pésima organización”.

Los hechos ocurridos en Avellaneda encendieron las alarmas sobre la seguridad en los estadios, especialmente en partidos internacionales que, como en este caso, terminaron con escenas de violencia y descontrol.