¿Cuál es el precio más alto que podría alcanzar el dólar oficial según los expertos?

El precio del dólar mayorista volvió a colocarse en el centro de las tensiones de la City porteña. Aunque en agosto acumuló una baja, las proyecciones de bancos y consultoras anticipan una tendencia alcista hacia fin de 2025, en un escenario atravesado por tasas de interés en máximos y la proximidad de las elecciones legislativas.

De acuerdo con el relevamiento internacional de FocusEconomics, que encuestó a más de 40 analistas, la cifra más elevada estimada para diciembre es de $1.559, lo que implicaría una devaluación cercana al 45% en el año, en línea con el consenso inflacionario.

El dato coincide con las operaciones en el mercado de futuros Matba-Rofex, donde el tipo de cambio para fines de diciembre se negocia a $1.535, y para febrero próximo trepa a $1.593, superando incluso las proyecciones más altas de los economistas.

El valor preocupa porque el dólar mayorista ya alcanzó $1.380 en julio, acercándose al techo de la banda cambiaria oficial de $1.400, actualizada mensualmente. Con esta dinámica, la propia banda podría superar los $1.500 para fin de año, abriendo la puerta a tensiones adicionales si no hay cambios en la política monetaria.

Entre las proyecciones más altas figuran Empiria Consultores ($1.559), Eco Go ($1.544), Analytica ($1.507), Oxford Economics ($1.504) y FIEL ($1.503). Todas superan el consenso del informe de FocusEconomics, que promedia $1.394.

"Después de las elecciones, el Gobierno probablemente deba mostrar acumulación de reservas. Eso generará más presión cambiaria y puede llevar a rearmar el esquema de bandas", sostuvo Sebastián Menescaldi (Eco Go). En tanto, Lorenzo Sigaut Gravina (Equilibra) proyectó $1.495 y advirtió que "cerca de los comicios suele haber tensiones que empujan la divisa hacia el techo de la banda".

Otros analistas, como Camilo Tiscornia (C&T), consideran un escenario más moderado, con un dólar mayorista de $1.402 en diciembre, en línea con el consenso, siempre y cuando el Gobierno logre mayor apoyo político tras las legislativas y reduzca el riesgo país.

En este contexto, el mercado también observa la evolución de la inflación -que se ubica en torno al 2% mensual- y las elevadas tasas de interés en pesos, con plazos fijos pagando hasta un 50% nominal anual. El desenlace electoral y la revisión del FMI a fin de año serán determinantes para el rumbo del dólar en los próximos meses.