Flojo de papeles: Demoraron a un joven por circular con una moto con números adulterados

Durante un patrullaje preventivo en la Plaza Latinoamericana, efectivos del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales demoraron a un joven que circulaba en una motocicleta con el número de cuadro y de motor suprimidos.

El procedimiento se realizó en horas de la madrugada y culminó con el secuestro del vehículo, que fue puesto a disposición de la Justicia.

La Fiscalía Penal de la jurisdicción tomó intervención en el caso y avanza en las actuaciones para determinar la procedencia del rodado y la responsabilidad del demorado.