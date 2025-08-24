Flojo de papeles: Demoraron a un joven por circular con una moto con números adulterados

Policiales24/08/2025
DETENIDOMOTOADULTERADA

Durante un patrullaje preventivo en la Plaza Latinoamericana, efectivos del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales demoraron a un joven que circulaba en una motocicleta con el número de cuadro y de motor suprimidos.

El procedimiento se realizó en horas de la madrugada y culminó con el secuestro del vehículo, que fue puesto a disposición de la Justicia.

motorobadaRobo de vehículos: Recuperan una motocicleta con pedido de captura y detienen al involucrado

La Fiscalía Penal de la jurisdicción tomó intervención en el caso y avanza en las actuaciones para determinar la procedencia del rodado y la responsabilidad del demorado.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día