Salta amaneció bajo cero pero la semana promete jornadas templadas

Clima25/08/2025
perro frio

La capital salteña amaneció con una temperatura mínima de -0.2°C, cielo completamente despejado y calma en los vientos, según los registros del  Servicio Meteorológico Nacional.

La sensación invernal se hizo sentir a primera hora, con humedad del 72% y una presión atmosférica de 887.3 hPa, pero el sol garantizará una recuperación térmica marcada durante el día.

El pronóstico indica que la máxima alcanzará los 22°C, en una jornada estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Los vientos serán leves, del sur en la mañana, rotando al noreste y noroeste hacia la tarde y noche, con intensidades entre 7 y 12 km/h. La visibilidad se mantiene óptima en 15 kilómetros.

La salida del sol será a las 07:40 y se prevé la puesta a las 19:08, con un día pleno de cielos despejados.

smn 1

Pronóstico extendido
Desde mañana las mínimas subirán gradualmente, pasando de los 3°C del martes y miércoles a los 8°C del sábado, con máximas sostenidas entre 22°C y 25°C. El domingo se espera un leve descenso, con 18°C de máxima y un clima más fresco.

En síntesis, la semana se presenta con tiempo estable, sin lluvias a la vista y un marcado contraste entre mañanas frías y tardes templadas, ideal para actividades al aire libre pero con la recomendación de no descuidar el abrigo en las primeras horas del día.

