Anuncian la llegada de un nuevo frente frío y posibles lluvias

El meteorólogo salteño Ignacio Nieva anticipó cambios significativos en las condiciones climáticas de la provincia, con la llegada de un nuevo frente frío proveniente de la Patagonia que ingresará a mediados de la próxima semana.

Según explicó, hoy la jornada será soleada y agradable, con máximas cercanas a los 21 °C y mínimas de 2 °C. Las noches seguirán frías, pero el ambiente será templado durante el día.

Entre el lunes 11 y el miércoles 13 se prevé un aumento progresivo de la temperatura, alcanzando máximas de entre 24 °C y 25 °C, con predominio de cielo despejado.

El cambio más importante se espera para el jueves 14, cuando el ingreso del frente frío provocará un marcado descenso térmico y aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias y lloviznas. Las máximas rondarán los 15 °C.

El viernes 15 continuará la nubosidad baja, con una leve mejora térmica y máximas cercanas a los 18 °C. Para el fin de semana siguiente, 16 y 17 de agosto, el pronóstico indica alternancia de sol y nubes, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 °C y 22 °C.

Nieva recomendó prestar atención a la llegada del nuevo frente frío, ya que podría generar inestabilidad y cambios bruscos de temperatura en cortos períodos de tiempo.