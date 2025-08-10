Anuncian la llegada de un nuevo frente frío y posibles lluvias

Clima10/08/2025
El meteorólogo salteño Ignacio Nieva anticipó cambios significativos en las condiciones climáticas de la provincia, con la llegada de un nuevo frente frío proveniente de la Patagonia que ingresará a mediados de la próxima semana.

Según explicó, hoy la jornada será soleada y agradable, con máximas cercanas a los 21 °C y mínimas de 2 °C. Las noches seguirán frías, pero el ambiente será templado durante el día.

Entre el lunes 11 y el miércoles 13 se prevé un aumento progresivo de la temperatura, alcanzando máximas de entre 24 °C y 25 °C, con predominio de cielo despejado.

El cambio más importante se espera para el jueves 14, cuando el ingreso del frente frío provocará un marcado descenso térmico y aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias y lloviznas. Las máximas rondarán los 15 °C.

El viernes 15 continuará la nubosidad baja, con una leve mejora térmica y máximas cercanas a los 18 °C. Para el fin de semana siguiente, 16 y 17 de agosto, el pronóstico indica alternancia de sol y nubes, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 °C y 22 °C.

Nieva recomendó prestar atención a la llegada del nuevo frente frío, ya que podría generar inestabilidad y cambios bruscos de temperatura en cortos períodos de tiempo.

