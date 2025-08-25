Auto embistió a una moto y dejó dos heridos: Así fue el momento del grave siniestro

Auto embistió a una moto y dejó dos heridos: Así fue el momento del grave siniestroAccidente25/08/2025
Un terrible choque se dio esta mañana en la intersección de calle Santa Fe y Zabala. Allí un automóvil impactó a una motocicleta en la que circulaban dos personas.
Tras el impacto ambos ocupantes de la moto, quedaron tendidos en la vereda y al lugar llegó una ambulancia de SAMEC. Personal médico prestó asistencia en el lugar a los heridos.
Según trascendió uno de los involucrados se encontraba trabajando para la aplicación Uber, publicó Frente a Frente.
