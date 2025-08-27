Prorrogaron la intervención del IPS y confirmaron la continuidad de Savoy

El Gobierno de Salta extendió por 90 días la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud (IPS) y ratificó al contador Emilio Savoy como interventor, según lo establece el Decreto Nº 527 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo provincial resolvió prorrogar la intervención del IPS por un plazo de tres meses, tras el vencimiento del período inicial de 180 días dispuesto en febrero a través del Decreto Nº 108/2025.

La medida , según FM Aries, busca consolidar las acciones adoptadas en los últimos meses frente a la “crítica situación” que motivó la intervención de la obra social.

El considerando del decreto señala que aún persisten tareas pendientes para alcanzar un funcionamiento óptimo del organismo, por lo que se dispuso mantener la conducción transitoria.

El objetivo, según se remarca, es “recuperar el equilibrio y la eficiencia de los servicios que presta a sus afiliados”.

De esta manera, el contador Emilio Savoy continuará al frente de la gestión administrativa del IPS, con las facultades previstas en el artículo 23 de la normativa vigente.

Su tarea se centra en la regularización institucional del organismo y en garantizar la cobertura a los más de 250 mil afiliados que dependen de la obra social provincial.