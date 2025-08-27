Tras el incendio en Villa 20 de Junio, vecinos buscan ayuda para agasajar a los "Niños"

Tras el incendio debastador en Ampliación V° 20 de Junio el 1° de Agosto, donde muchas familas perdieron todo e intentan salir adelante día a dia, Judhit, junto a otras vecinas se organizan para el festival por el día del Niño que realizarán el 6 de septiembre.

"Es para todos lo chicos de ampliación y alrededores. Hace 16 años que venimos haciendo este festival con mi familia, el comedor y gente conocida que también nos acompaña, que sea para sacar una sonrisa a los pequeños".

Si querés o tenés para colaborar con juguetes te piden que estos estén sanos y limpios, ya que ellos los empaquetan. Además para el festival en sí, piden a payasos o pinta caritas, juegos inflables que se quieran sumar para llevar un rato de felicidad a estos pequeños.

La mujer agregó por último un pedido de leche, chocolate y pandulces. "Estamos viendo quien nos puede colaborar, no llegamos a juntar porque veníamos acompañando a los damnificados", publicó Multivisión.

A quienes quieran colaborar pueden acercarse al comedor en Ampliación Villa 20 de Junio, manzana 45 Lote 14 o bien contactarse con ella al 3874129843.