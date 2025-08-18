Lo que dejó el Día del Niño, bajaron las ventas un 10%

El Día del Niño dejó un balance con cifras en baja para los comercios salteños. Según el referentes del sector, las ventas cayeron un 10% respecto al año pasado, sobre todo en el rubro de las jugueterías, mientras que el ticket promedio pasó de más de 70 mil pesos a unos 50 mil.

Rubén Barrios, comerciante, explicó en diálogo con SomosNoticias: “Venimos con una prolongada caída a partir del 2018. Hasta diciembre del 2024 tuvimos una mejora con respecto al año anterior y teníamos esas mismas expectativas para agosto, pero no fue así. Bajamos un 10% en cuanto a la cantidad de artículos”.

"Tuvimos un 50% más en ventas pero en artículos de menor precio"

De todas formas, destacó que el panorama no fue del todo negativo. “No podemos estar disconformes, sabemos que la situación del país no es de las mejores. Lo que notamos, y que a mí de alguna manera me reconforta, es que hemos tenido muchas más ventas. En facturación hemos crecido un 50%, pero en artículos de menor precio, entonces el ticket promedio se nos cayó a 47 mil pesos”, indicó.

Sobre los factores que influyeron en la baja, Barrios señaló: “Mucha gente no tiene el mismo nivel de compra que otras veces, ha caído el consumo en general. Yo le ponía las fichas al viernes porque era un día no laborable, pero la gente lo tomó como un feriado y no salió a comprar”.

“Un 10% no es una caída tan importante en el contexto en el que vivimos"

A nivel nacional, la caída de ventas fue del 5,2%. En Salta, a pesar de la merma, los comerciantes remarcan que no se trata de un fracaso. “Un 10% no es una caída tan importante en el contexto en el que vivimos. Dentro de todo seguimos remando, seguimos para adelante y seguimos apostando al futuro también”, concluyó Barrios.