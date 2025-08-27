Mercados en alerta: "La incertidumbre política empuja al alza al dólar y al riesgo país"

La semana arrancó con fuertes turbulencias financieras en Argentina: el riesgo país se disparó casi 100 puntos en una sola rueda y alcanzó los 829 puntos básicos.

La suba estuvo directamente vinculada a la caída de los bonos soberanos, que retrocedieron hasta un 3,5% en la jornada, en un contexto marcado por tensiones políticas y diferencias entre el Gobierno y el sistema bancario.

Rolando Carrizo, economista consultado por Informate Salta, explicó: “Todos los agentes económicos toman decisiones en base a expectativas. Analizan lo que puede suceder a futuro, más aún teniendo en cuenta lo que pasa en las elecciones. Hoy el Gobierno es débil políticamente en el Congreso”.

En ese sentido, advirtió que la confianza de los mercados depende de la capacidad del Ejecutivo para avanzar con reformas estructurales: “Si el plan económico avanza y se logran reformas profundas como la laboral, previsional y tributaria, podría mejorar el panorama. Pero todo está atado al poder político que tenga en el Congreso”.

Cardozo también señaló que los mercados reaccionan a la incertidumbre institucional y a los escándalos: “Puede haber ruidos en la economía como las coimas, por ejemplo. Los agentes evalúan si el gobierno va a tener respaldo político, y en base a eso caen o suben las acciones y bonos”.

De cara a las próximas semanas, el economista remarcó que el 26 será una fecha clave: “Si el Gobierno obtiene un buen resultado político, el riesgo país va a caer. Si ocurre lo contrario, seguirá subiendo. Todo depende de la pelea política”.