Discriminación y violencia en un colegio de Tartagal: “Le desfiguraron el rostro”

Un hecho de violencia escolar sacudió a Tartagal el pasado 14 de agosto, cuando un estudiante de una Escuela Técnica fue brutalmente golpeado por un compañero, lo que le provocó lesiones en el rostro.

Carmen, tía del joven agredido, relató a VideoTar Noticias que hasta el momento la familia no recibió respuestas concretas de las autoridades de la institución. “Le desfiguraron el rostro a mi sobrino. Él estaba en el recreo y ya venía recibiendo amenazas. El agresor es mayor y es promo”, expresó.

Según el testimonio, el conflicto comenzó con un episodio de discriminación. “Una chica empezó a decirles a los de la pre promo que eran unos pobres, y a mi sobrino lo discriminaron por una bandera de Bolivia. Ella se lo contó a su novio y él empezó a amenazar a mi sobrino. Nunca pensó que lo iban a atacar, pero el agresor se acercó y le empezó a pegar”, explicó.

La denunciante criticó duramente la falta de respuestas de la escuela: “Nos dijeron que busquemos otro colegio para el pase, pero no quiero que mi sobrino pierda el año por culpa de este chico sin educación. Los directivos se lavaron las manos diciendo que si se metían las consecuencias las asumían ellos, y eso no es de un ser humano”.

La familia espera que las autoridades educativas y judiciales intervengan para garantizar justicia y la continuidad escolar del joven.