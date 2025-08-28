¡Un orgullo! El Tren a las Nubes tiene su entero postal

Correo Argentino en colaboración con Tren a las Nubes rinden homenaje a uno de los íconos del turismo y cultural del norte del país presentando un entero postal conmemorativo con su imagen.

Se trata de una edición exclusiva de un entero postal “Tren a las Nubes” que Correo Argentino presentó en la estación del reconocido atractivo turístico salteño.

Con esta acción se pone en valor a este emblema salteño y argentino, reconocido internacionalmente por su recorrido a más de 4.200 metros de altura, siendo una de las experiencias turísticas más importantes de Latinoamérica.

La presentación se dio en el marco del Día del Filatelista Nacional, donde se resaltó la importancia de la filatelia (afición de coleccionar y estudiar sellos postales, sobres y documentos relacionados con el correo) para difundir el patrimonio cultural y natural del país.

“Es un orgullo para nosotros poder lanzar este entero que llevará al mundo las imágenes de este Tren que representa tanto a la región y sobre todo a nuestro país”, destacó Hernán Peña, Gerente Regional Cuyo-NOA de Correo Argentino.

Sebastián Vidal, presidente de Tren a las Nubes, dijo que la emisión es un homenaje a este ícono histórico que tiene Salta: “Es un orgullo que hoy Tren a las Nubes llegue a un entero postal que va a recorrer el mundo”.

Para adquirir este entero postal “Tren a las Nubes” pueden conseguirlo en la tienda Filatelia, la E-Tienda y en todas las sucursales filatélicas del país.