¡Hay video! Filman a motochorros armados queriendo robar una bici y atacar al dueño

Nuevamente, las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de la ciudad de Salta pudieron dar aviso a las fuerzas policiales sobre los ilícitos que malvivientes quieren ocasionar, procediendo a la demora de dos sujetos armados que quisieron robar en la vía pública.

¿Qué pasó? Desde el Ministerio de Seguridad se compartieron las imágenes de este hecho acontecido el pasado 19 de agosto, en la zona de Villa Estela, cuando estos motochorros fueron captados intentando agredir a un ciclista, buscando robarle su medio de transporte en el que se trasladaba.

Esto pasó mediando las 23.30 horas de aquella jornada, en la calle San Felipe y Santiago del mencionado barrio, donde se aprecia a un ciclista transitando por la arteria, cuando detrás de él se aproxima una motocicleta con dos sujetos, uno de ellos descendiendo y yendo en su persecución.

El ciclista, advertido del intento de robo, quiere protegerse y agarrar su bicicleta antes que se la roben, logrando escaparse de los malvivientes. Alertados por las cámaras, efectivos de la Policía llegaron al lugar para hacer la demora de estos motochorros.

El damnificado, de 31 años, radicó la denuncia de rigor. En cuanto a los demorados, se dijo indicó que los mismos portaban un arma de fuego al momento de ser detenidos. El hecho fue caratulado como “Robo Calificado en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego.