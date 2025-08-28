River busca seguir en la Copa Argentina ¿Cómo formará Gallardo?

En Mendoza desde las 21:15, los dirigidos por Marcelo Gallardo, se enfrentarán a Unión por los cuartos de final en la Copa Argentina.

Para el encuentro anterior, ante Lanús, el DT millonario había tomado la decisión de darle descanso a algunos futbolistas que se convirtieron en una fija para meterse entre los titulares. Después de presentar la lista de convocados de los que viajaron a la provincia cuyana, se generaron dos dudas para dos puestos de la cancha.

En la mitad de la cancha regresan dos que habían tenido descanso: Enzo Pérez e Ignacio Fernández. Otra de las preguntas sin respuestas es el tridente de ataque, el cual estará conformado por Sebastián Driussi y Maxi Salas, pero el tercer apellido saldrá de Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero.

Así, Gallardo, podría parar el siguiente 11 titular: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maxi Salas.