Un candidato recibió cuatro objeciones en la selección de Defensor del Pueblo

Este jueves 28, la comisión del Concejo Deliberante avanzó con la evaluación de los candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.

El concejal Gonzalo Corral informó a Aries que de los 23 aspirantes, tres quedaron fuera por presentar documentación incompleta o entregar sus postulaciones fuera de plazo.

Sin embargo, el foco de la jornada estuvo en las cuatro impugnaciones que recibió la candidatura de Martín Del Frari, por una presunta incompatibilidad. “Todas las objeciones recaen sobre el mismo postulante, quien tiene un plazo de tres días para presentar su descargo”, explicó.

Respecto a los plazos, el concejal anticipó que la definición no será inmediata. “Seguramente la semana que viene no se resuelve. Calculo que en un mínimo de dos semanas podremos avanzar con la elaboración de la terna y el orden de mérito, siempre respetando cada etapa del procedimiento para garantizar la transparencia”.

Cabe destacar que, el cargo de Defensor del Pueblo tiene un mandato de cuatro años y, desde hace dos años, incorpora también la función de defensor de inquilinos, en un contexto donde la defensa de los derechos habitacionales se volvió clave.