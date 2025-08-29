A poco del Milagro, la venta de claveles aumenta, ¿a cuánto se consiguen?

A poco de terminar agosto, comienza la cuenta regresiva para El Milagro 2025, por lo que se empieza a ver más movimiento en la zona de la Catedral.

Quienes empezaron a ver más afluencia de personas son los vendedores de claveles, quienes comentaron los precios de sus productos y como variarían la semana que viene.

El móvil de CNN Radio Salta dialogó con algunos vendedores quienes dieron a conocer que el clavel hoy cuesta $2.000 c/u, llegando la docena a valer $20.000.

Por otra parte, adelantaron que la semana que viene crece la oferta, por lo que los precios bajarían.