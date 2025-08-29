¿Cómo prepara Russo a Boca para buscar el tercer triunfo consecutivo?

Boca se prepara para enfrentar este domingo a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, con la intención de extender su racha de triunfos en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026 vía la Tabla Anual.

El xeneize tiene dos victorias después de una mala racha: le ganó a Independiente Rivadavia y Banfield en sus últimos compromisos. Ahora el equipo de Miguel Ángel Russo buscará sacar 9 de 9 antes del parate por Fecha FIFA.

La principal novedad en el once xeneize surge en la defensa central: Marco Pellegrino, pieza clave en la zaga, quedó fuera por una ruptura fibrilar de grado II en el obturador externo izquierdo.



Como reemplazo, Russo apostará por Ayrton Costa, quien recientemente superó un desgarro sufrido ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes y vuelve a ocupar un lugar en la alineación titular.

De no mediar imprevistos, el equipo para visitar a Aldosivi formaría con Agustín Marchesín en el arco; la defensa integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; el mediocampo con Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; y la dupla ofensiva compuesta por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

