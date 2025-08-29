¡In fraganti! Macheteaban un árbol y los multaron

Una empresa fue multada en Mendoza al 1700 después de haber sido encontraba in fraganti “macheteando” y realizando poda indiscriminada en un árbol.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles que realiza el área para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza N° 15.675, vigente en la ciudad.

Para poder realizar trabajos de poda, el propietario debe contar con autorización de la Municipalidad para avanzar en la poda o extracción de árboles, de lo contrario deberán abonar una multa.

