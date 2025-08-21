Se invertirán más de 76 millones para recuperar el Paseo de la Familia

La Municipalidad de Salta aprobó la contratación para la ejecución del proyecto denominado “Paseo de la Familia”, con el fin de generar un nuevo espacio de encuentro.

Los trabajos están enmarcados dentro del plan de recuperación de espacios públicos impulsado por la Secretaría de Obras Públicas. La obra contempla la incorporación de equipamiento urbano, arbolado y luminaria con el objetivo de brindar mayor seguridad y generar un nuevo espacio de encuentro para los vecinos.

Según consta en la Resolución Nº 00276/2025 de la Subsecretaría de Contrataciones se invertirán $76.421.129,79. Los fondos se encuadran en el Plan de Obras Públicas vigente para el Ejercicio 2025, específicamente en el ítem “Obras Civiles Varias – Por Contrato – Renta General”.

El “Paseo de la Familia” se proyecta como un nuevo espacio urbano pensado para el disfrute de los vecinos, fortaleciendo la política municipal de revalorización de los espacios públicos en la ciudad.