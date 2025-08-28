Asaltaron a una mujer a punta de cuchillo cuando llegaba a su casa en B° Circulo III

Un lamentable hecho de delicuencia se dio en las últimas horas en Barrio El Circulo III, en la zona Sudeste de Salta. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad que hoy se difunden.

Los vecinos mostraron preocupación por el violento asalto, ya que el delincuente utilizó un cuchillo para amedrentar a la joven y adueñarse de sus pertenencias. En el video se escucha con claridad los gritos de la víctima y los pedidos de auxilio, a los que ningún vecino responde, mientras el delincuente huye.

Residentes del sector manifestaron miedo e impotencia ante la repetición de hechos delictivos y señalaron la escasa presencia policial en el área. Aseguran que los patrullajes son insuficientes y que, en determinados horarios, la ausencia de móviles facilita la acción de los delincuentes, publicó El Camión de Germán.