Pochoclos para el finde: Camión perdió parte de su carga de maíz y vecinos la recolectaron

Un insólito episodio se vivió en la zona de Tranquitas, Tartagal, cuando un camión que transportaba maíz perdió parte de su carga sobre la ruta tras abrirse accidentalmente una compuerta.

El derrame del cereal generó una rápida reacción de vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar, quienes detuvieron sus vehículos y comenzaron a cargar bolsas para llevarse todo lo que podían. En cuestión de minutos, el maíz esparcido en el asfalto fue retirado por decenas de personas, generando una escena de desorden y alto riesgo para la circulación.

El momento fue registrado en video por un testigo que pasaba por el sector y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el hecho generó comentarios divididos: algunos criticaron la falta de control y el peligro generado en la ruta, mientras que otros justificaron la acción ante la crisis económica.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas, aunque sí complicó el tránsito en el área durante varios minutos, hasta que la carga fue retirada por completo.

Las autoridades locales no informaron aún si se labraron actas o se iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades por el accidente y el desorden ocasionado.