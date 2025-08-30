Kicillof: "Hay cinco Menem en el Gobierno, Lule Menem es quien maneja a Karina y a Javier Milei"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este sábado a los audios que comenzaron a difundirse el viernes, atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Según Kicillof, el Gobierno sufre de “filtraciones” internas que permiten la circulación de estas grabaciones, en las que Milei aparentemente da instrucciones durante una reunión privada.

El mandatario bonaerense se desmarcó del kirchnerismo ante las acusaciones de la Casa Rosada y, además, cuestionó la intervención de la familia Menem en la administración de La Libertad Avanza (LLA). Sobre esto, señaló: "Pero ahora vemos que a Karina Milei la gobierna Lule, el asesor principal de Eduardo Menem, el hermano principal de Carlitos Menem, ¡de Menem!".

El escándalo volvió al centro de la escena electoral tras la difusión de audios del ex titular del Andis, Diego Spagnuolo, donde se mencionan supuestos retornos a la hermana del Presidente y a Eduardo “Lule” Menem por parte de farmacéuticas, intermediados por la droguería Suizo Argentina, lo que generó el inicio de una investigación federal.

Tras la filtración de una grabación en la que Milei pide “estar unidos” en medio de la interna libertaria, el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió en Twitter: "Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada".

Kicillof opinó sobre los audios: “Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos. El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya kukas, sino sería muy dudoso lo de Karina, que es con k y no es kuka. Veo que tienen filtraciones”.

El gobernador también criticó la gestión nacional, describiéndola como un “mamarracho” y cuestionando la influencia de los Menem en la administración: "Loco, ¡hay cinco Menem en el Gobierno! Estaban infiltrados o estaban camuflados; es una cosa muy rara lo que está ocurriendo. Yo llamo la atención: esto nos lleva a un destino calamitoso".

Mientras tanto, Karina Milei permanece en silencio, aunque sigue activa en la campaña electoral junto a Javier Milei y Martín Menem, enfrentando episodios de violencia en actos públicos. Por su parte, “Lule” Menem desmintió el contenido de los audios a través de su cuenta en X, buscando desacreditar las acusaciones en su contra. /La Nación