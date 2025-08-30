Urtubey: “El gobierno de Milei no tiene humanidad, hoy los jubilados tienen que seguir trabajando porque no llegan a fin de mes”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta, Juan Manuel Urtubey continuó su gira por el sur de la provincia visitando la ciudad de Rosario de la Frontera, La Candelaria, El Tala y El Jardín, allí llevó su mensaje de esperanza en un país mejor a partir de la unidad de todos los sectores frente a un gobierno nacional centralista e insensible.

Urtubey fue recibido en Rosario de la Frontera por Rómula Gómez de Montero la ex intendenta con quien, mates de por medio, analizaron la situación de la Argentina, de la provincia y particularmente del sur provincial donde cada vez más se nota el abandono por parte del gobierno.

Posteriormente, el candidato a senador nacional de Fuerza Patria Salta se reunió con los referentes de Rosario de la Frontera y allí se planteó nuevamente la necesidad de la unidad para enfrentar el gobierno de Milei. “El gobierno de Milei no tiene humanidad” resaltó Urtubey y reconoció que “hoy los jubilados tienen que seguir trabajando porque no llegan a fin de mes”.

En una recorrida por las calles de la ciudad Juan Manuel Urtubey saludó y recibió el saludo de vecinos y comerciantes quienes le manifestaron su preocupación por los bajos niveles de venta y la difícil situación económica que se palpa día a día.

Convencido que con la “fuerza de los salteños le vamos a poner un freno a Milei” Urtubey recorrió también los municipios de La Candelaria, El Tala y El Jardín en el extremo sur de la provincia.

En la Candelaria, Laura, Celeste, Daiana y Eduardo fueron los encargados de recibirlo en su casa y allí Milagros recordó su gestión como gobernador y le agradeció las numerosas obras que en salud, educación e infraestructura mejoraron el pueblo.

En El Tala Urtubey convocó a todos, dirigentes, militantes y vecinos “a dar pelea casa por casa” y aseguró que “con la fuerza de la comunidad de El Tala vamos a hacer que el interior vuelva a tener voz”.

Los vecinos coincidieron con el candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta que El Tala necesita volver a aparecer en el mapa provincial y reclamaron el abandono, “si hasta pensaban que pertenecíamos a Tucumán” dijeron al tiempo que le agradecieron la visita.

Finalmente, en El Jardín, Juan Manuel Urtubey rindió homenaje a Raimundo Sanz, histórico dirigente e intendente del pueblo en varias oportunidades. “Raimundo fue un gran amigo e intendente muy querido por su comunidad” señaló.