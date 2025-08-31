Miles de familias se sumaron a la maratón Corro Por Vos 2025 en apoyo a HIRPaCe

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, participó hoy de la 35° edición de la maratón solidaria y la tercera de “Corro por Vos 2025”, organizada por el Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (Hirpace).

En la actividad, que reunió a miles de familias, el mandatario resaltó la importancia de acompañar a la institución que tiene 60 años de vida en Salta y de generar conciencia sobre la parálisis cerebral.

El evento solidario tuvo su largada en el Monumento a Güemes y contó con la presencia de corredores y caminantes que se sumaron a la causa.

El Gobernador expresó su alegría enorme por acompañar esta iniciativa que demuestra año a año, la solidaridad del pueblo de Salta.

Natalia Scarttezzini, gerente administrativa de la institución consideró que “Hirpace es Salta, porque es un lugar de contención de familias y chicos con parálisis cerebral”.

La maratón “Corro por Vos 2025” ofreció dos modalidades: un circuito de 10K competitivo y uno de 3K participativo. Contó con la participación de casi 600 corredores

Además de los circuitos, hubo premios y sorteos. La jornada transcurrió en un clima de alegría y compromiso comunitario, que convocó a familias, grupos de amigos y empresas que se sumaron con el objetivo de colaborar con la institución.