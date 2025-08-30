Sáenz participó de los festejos por los 78 años de la fundación de Salvador Mazza

El gobernador Gustavo Sáenz junto al pueblo de Salvador Mazza compartió la celebración por el 78° aniversario de su fundación. Estuvo acompañado por el intendente local Gustavo Subelza.

En este marco, se realizó en el Complejo Deportivo Municipal un Festival musical donde el gobernador Sáenz le deseó un feliz cumpleaños al pueblo de Salvador Mazza y expresó su alegría y emoción por compartir esta celebración. “Sigamos trabajando juntos por Salta. Primero Salta, primero los salteños”, expresó el mandatario.

El intendente agradeció al Gobernador su presencia y destacó la importancia de “compartir con nosotros la fiesta más importante de nuestro pueblo”.

La cartelera de artistas incluyó la presentación de Cristian Herrera, Las Voces de Orán, El Toba, Sonido Mazter, Querencia, Plan B, La Doble P, Martha Pino, Lucas Garvizu.

Las actividades oficiales iniciaron a la mañana en la plaza 9 de julio, en donde se realizó el izamiento del pabellón nacional, luego se celebró el solemne Tedeum en la parroquia Nuestra Señora de Luján y posteriormente se realizó el desfile cívico militar con la participación de distintas instituciones.

Previo al desfile se entonó el Himno Nacional Argentino, la Marcha a Malvinas y se entregaron presentes institucionales.