El "Santo" le ganó al puntero

Deportes31/08/2025
Juventud Antoniana venció a Atlético Rafaela por 2 a 0, en el estadio Padre Ernesto Martearena. Los goles fueron convertidos por Juan Cruz Franzoni  y Ignacio Sanabria , el equipo de Germán Noce suma una importante victoria la próxima fecha visita a Douglas Haig en Pergamino.

