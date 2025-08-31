El "Santo" le ganó al puntero

Juventud Antoniana venció a Atlético Rafaela por 2 a 0, en el estadio Padre Ernesto Martearena. Los goles fueron convertidos por Juan Cruz Franzoni y Ignacio Sanabria , el equipo de Germán Noce suma una importante victoria la próxima fecha visita a Douglas Haig en Pergamino.

Los Goles

¡GOOOL DE JUVENTUD ANTONIANA!



Centro al área para Juan Cruz Franzoni, quien marcó el 1-0 contra Atlético Rafaela.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/wRQaa1Z4uj — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 31, 2025