El "Santo" le ganó al puntero

El "Santo" le ganó al punteroDeportes31/08/2025
Juventud Antoniana venció a Atlético Rafaela por 2 a 0, en el estadio Padre Ernesto Martearena. Los goles fueron convertidos por Juan Cruz Franzoni y Ignacio Sanabria , el equipo de Germán Noce suma una importante victoria la próxima fecha visita a Douglas Haig en Pergamino.
Los Goles
¡GOOOL DE JUVENTUD ANTONIANA!— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 31, 2025
Centro al área para Juan Cruz Franzoni, quien marcó el 1-0 contra Atlético Rafaela.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/wRQaa1Z4uj
¡GOOOL DE JUVENTUD ANTONIANA!— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 31, 2025
Ignacio Sanabria, de cabeza, puso el 2-0 contra Atlético Rafaela.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/SMuZ7ExwDv
Te puede interesar
Lo más visto