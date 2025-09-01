Septiembre en Salta: Frío al amanecer, calorcito al mediodía

Septiembre ya está entre nosotros y en Salta el mes de la primavera, los estudiantes y las flores empezó con mañanas frescas, cielo parcialmente nublado y un clima que invita a ir dejando poco a poco el abrigo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 de la mañana la capital provincial registraba 8°C, con una sensación térmica de 6.8°C, humedad en el 82% y vientos leves del norte.

Sin embargo, a lo largo del día se espera una máxima de 18°C, sin probabilidad de lluvias y con un cielo mayormente despejado.

El pronóstico extendido en Salta

Con este panorama, la primera semana de septiembre será un anticipo del clima primaveral: días soleados, tardes templadas y mañanas frescas que recuerdan que todavía queda algo del invierno.

Los salteños pueden ir preparándose para una agenda cargada de actividades, con un clima que poco a poco empieza a sonreír.