Patentes en rojo: En Salta, no repuntan las ventas de autos

Sociedad01/09/2025
Por segundo mes consecutivo, Salta fue la única provincia en registrar caídas interanuales en las ventas de vehículos 0 km, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En agosto, las concesionarias locales vendieron 1.113 vehículos nuevos, un 11,5% menos que en igual mes de 2024 y un 18,3% por debajo de julio, cuando se habían patentado 250 unidades más.

A pesar de ello, en los primeros 8 meses del año los patentamientos acumulados alcanzan 7.684 unidades, un aumento del 39% respecto de 2024, el menor crecimiento de todo el país.

A nivel nacional, en agosto se registraron 54.664 patentamientos, un 31,7% más que en agosto de 2024, mientras que el acumulado de enero a agosto llegó a 444.041 unidades, un incremento del 65,6% interanual. Entre las provincias, Salta se mantiene rezagada frente a San Juan (50,7%) y la media nacional (65,6%).

El presidente de Acara, Sebastián Beato, en El Tribuno, explicó que la caída respecto a julio puede estar vinculada al movimiento del dólar y demoras administrativas, aunque destacó que el sector mantiene un “clima positivo” gracias a créditos, promociones y amplia oferta de modelos.

Los más vendidos...

En cuanto a marcas y modelos, Toyota lideró el mercado en agosto con 9.709 unidades, seguida por Volkswagen, Fiat, Renault, Ford, Chevrolet y Peugeot. Entre los autos más vendidos se destacan el Toyota Yaris, la Hilux y la Volkswagen Amarok. En el acumulado de 2025, el Fiat Cronos encabeza el ranking de autos, mientras que la Toyota Hilux lidera entre camionetas.

