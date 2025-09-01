Defensor del Pueblo en Salta: Qué hace, cuánto gana y cómo se elegirá

Con 23 postulantes, el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo de Salta avanza a buen ritmo. Actualmente, la comisión analiza impugnaciones y prepara la terna que será evaluada por el Concejo Deliberante.

Al respecto, Gonzalo Corral, concejal y presidente de la Comisión de Defensor del Pueblo, explicó a CNN Salta que se trata de una figura relativamente nueva en la ciudad, destinada a defender los derechos individuales de los ciudadanos frente al Estado, desde problemas cotidianos hasta situaciones más complejas.

“Es una piedra en el camino para quienes intentan limitar derechos de la ciudadanía”

Además aclaró que la comisión no elige directamente al Defensor, sino que arma una terna de candidatos idóneos que luego será votada por el cuerpo deliberativo en sesión.

Según Corral, una vez resueltas las impugnaciones y evaluados los currículos, el proceso completo demandará unas dos o tres semanas antes de elevar la terna final al recinto.

También señaló que el cargo de Defensor del Pueblo cuenta con la misma remuneración que los concejales y dispone de una estructura administrativa propia para el desempeño de sus funciones.

La comisión continuará sus reuniones para analizar los casos de impugnaciones y garantizar que la selección cumpla con todos los requisitos legales y la idoneidad necesaria para la función.