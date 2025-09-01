"Me cortaron las piernas", roban la moto de un cadete en un boliche y busca recuperarla

Un mal momento es el que está viviendo un salteño quien está pidiendo la ayuda de la gente, para poder recuperar su herramienta de trabajo, una motocicleta la cual le fue sustraída dentro de un boliche. ¿Cuáles son los detalles?

Fernando Escalante es el nombre del damnificado quien, en la charla que tuvo con el medio Frente a Frente, comentó que vivió una amarga noche cuando decidió salir a bailar, en compañía de su esposa, al boliche “Pecas”, ubicado cerca de la terminal de ómnibus de la Capital.

Una vez en el boliche, Fernando dejó su moto, una Gilera de 110 cilindradas de color rojo y blanco, en la guardería del local, donde recibió un número para retirarla más tarde. Sin embargo, al terminar la noche fue a buscarla pero se encontró con que su vehículo había desaparecido.

Desesperado, Fernando se dirigió al dueño de "Pecas" en busca de ayuda, pero este lo ignoró, retirándose al interior del boliche junto con el encargado. También denunció que, con la posterior llegada de personal de Infantería de la Policía, la situación se tornó peor pues dijo que lo habrían agredido, para que saliera del local bailable, algo que habría requerido el dueño a la fuerza.

Sin opciones, Fernando se dirigió a la comisaría más cercana para presentar una denuncia. Con voz quebrada y lágrimas en los ojos, expresó su angustia: "Me cortaron las dos piernas, estoy desesperado", aseveró al no saber nada de su herramienta de trabajo.

Obviamente, la preocupación de Fernando se da en torno a cómo proseguir con la labor que viene desempeñando durante los últimos 30 años. Por eso, está pidiendo la ayuda de la gente para saber dónde está su moto. “La necesito de vuelta, por favor”, clamó a la colaboración de la ciudadanía.