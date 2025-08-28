Messi confirmó la peor noticia: Se viene su último partido con la Selección

Inter Miami consiguió el pase a la final de la Leagues Cup con otro concierto de Lionel Messi para revertir el resultado adverso. Finalizado el partido y ante la confsulta de los medios, se confirmó una de las noticias más dolorosas para los argentinos.

Es que Lionel Andrés Messi confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre será su último partido oficial como local por Eliminatorias con la selección argentina.

“Leo, por último te tengo que preguntar, porque Argentina juega contra Venezuela en septiembre, y por ahí se dice y se vive, la gente lo vive como que es tu último partido en Argentina por Eliminatorias en Buenos Aires, ¿tu lo estás viviendo de esa manera?“, le planteó la notera de la transmisión oficial de la leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, reconoció el crack de 38 años que enfrentará a Venezuela como capitán de la Albiceleste por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.