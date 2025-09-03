Metán: Detuvieron a un hombre por robar dinero de un vehículo con un inhibidor de alarma

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó de forma provisional a un hombre de 46 años como autor del delito de hurto calificado. Durante la audiencia de imputación, el acusado, fue asistido por defensa particular y desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.

El hecho investigado ocurrió en junio pasado, cuando un hombre dejó circunstancialmente un maletín con dinero proveniente de su actividad laboral en el interior de su camioneta, que se encontraba asegurada con alarma. Al cabo de un tiempo, advirtió que el dinero había sido sustraído sin que se ejerciera violencia sobre el vehículo, por lo que radicó la denuncia.

Tras una investigación llevada adelante por personal de la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, de telefonía y otras diligencias, se logró individualizar al sospechoso, un hombre oriundo de la provincia de Tucumán.

Tras ser detenido y cumplido los trámites procesales pertinentes, fue trasladado a Metán, donde se concretó su imputación.