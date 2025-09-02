El video del momento exacto del ataque de Estados Unidos contra un barco con drogas proveniente de Venezuela: Hubo 11 muertos

Estados Unidos atacó este martes por sorpresa un barco con destino a Estados Unidos y procedente de Venezuela, cargado de drogas, según informó el propio Donald Trump en pleno Salón Oval. El mismo presidente estadounidense publicó más tarde un video del momento exacto en que es atacada la barcaza en el Caribe Sur.

La grabación muestra una pequeña embarcación de tres motores cargada con un grupo de personas y lo que parecerían ser varias bolsas, navegando por el mar segundos antes de ser interceptada. Luego se puede ver una explosión, mientras las llamas y humo salen del bote.

Las imágenes fueron publicadas por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su red Truth Social que "11 terroristas" murieron en el ataque.

#Urgente

EEUU INICIÓ ACCIONES MILITARES CONTRA MADURO

Trump y Rubio confirmaron que fuerzas de #EEUU atacaron en el Caribe un barco con drogas procedente de #Venezuela. La operación habría dejado 11 terroristas abatidos. Se enciende la cuenta regresiva para Maduro. pic.twitter.com/fME2WuaD95 — Ramiro Calasich G. (@RCalasich) September 2, 2025

El hecho marca una clara escalada de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. En los últimos días, el presidente republicano dispuso el despliegue de embarcaciones en el Caribe Sur con el objetivo de interceptar operaciones de narcotráfico. Nicolás Maduro advirtió que respondería a cualquier ataque contra Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba muchas drogas. Así que la eliminamos", dijo Trump en la Casa Blanca. Precisó que las personas que estaban en la barcaza era miembros del grupo Tren de Aragua, declarado como organización terrorista por la Argentina en febrero pasado.

"Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal", añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, poco antes de iniciar una visita oficial a México este miércoles. Estados Unidos "va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", añadió.

"Venezuela":

Porque Donald Trump anunció el ataque contra un bote que transportaba drogas desde Venezuela pic.twitter.com/KmVh0eNvvT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 2, 2025

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

Maduro ha declarado un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos. Trump no ha amenazado con invadir Venezuela.

Washington acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas y ha enmarcado el despliegue en el Caribe como "una operación antidrogas". "Se terminaron los días de actuar con impunidad, de inutilizar un motor a tiros o incautar un par de cargamentos de droga de un barco", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Como contrapartida, Caracas anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico. /Clarín