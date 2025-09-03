Assaf, reelecto en la Cámara de Turismo: “Con diálogo y planificación podemos hacer frente a este momento"

La Cámara de Turismo de la Provincia de Salta renovó este jueves su Comisión Directiva para el período 2025-2027 y designó por unanimidad a Facundo Assaf como presidente, quien continuará al frente de la institución por dos años más.

La elección se realizó en el marco de la Asamblea Ordinaria, con la participación activa de las instituciones miembro. Assaf estará acompañado en la Mesa Directiva por Lía Noemí Rivella (vicepresidente 1ª), Mariano García Caínzo (vicepresidente 2º), Mauricio Clark (secretario), Gustavo Di Mecola (prosecretario), Freddy Soria (tesorero) y Michele Safar (protesorera).

Al respecto de su reelección, InformateSalta habló con Assaf quien primeramente agradeció el acompañamiento de sus pares. "Agradezco la confianza y tengo el compromiso de devolver dicha confianza con trabajo para esta nueva gestión, contando con un gran equipo en conformó esta dirección directiva, acompañado de excelentes profesionales", expresó.

Dicho esto señaló que, como comisión, se les abre un desafío por delante pues "tenemos el compromiso y responsabilidad de dirigir la Cámara en un panorama complejo, en esta crisis fuerte de demanda", reconoció las dificultades del momento.

No obstante, Assaf ponderó que "la responsabilidad es trabajar, las mejores herramientas que tenemos es el diálogo, el trabajo en equipo y la planificación, con esas herramientas podemos hacer frente a este momento y dar lo mejor al turismo de Salta", anticipó.

Es en ese espíritu que el trabajo comienza de inmediato, hoy sin ir más lejos, pues "ya empezamos con las reuniones, nuestra base de trabajo será la planificación que la estaremos informando, queremos hacer una planificación a dos años y darle una gestión mucho más profesional a la Cámara, tenemos que gestionarla de esa manera", concluyó.

"Trabajaremos mucho en conjunto con el Ministerio, la Municipalidad, para planificar acciones para el verano"