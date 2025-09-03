"La Boleta Única Papel es un avance y no hay motivos para generar controversia”, dijo Villada

Tras las versiones vertidas por un medio local, el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada, reafirmó el compromiso provincial con la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en las próximas elecciones nacionales.

Según el funcionario, el sistema reemplaza un esquema de boletas fragmentadas y poco transparente, “que debía haberse reemplazado hace mucho tiempo”, y ya se aplica con éxito en varias provincias.

El ministro recordó que la adhesión al BUP no es improvisada y destacó el respaldo de los legisladores nacionales al sancionar la Ley 27.781, que instauró el sistema en todo el país.

Además, confirmó que el Ministerio de Gobierno trabaja junto a la Cámara Nacional Electoral para asegurar una implementación efectiva, siguiendo el convenio firmado con el Juez Federal Dr. Julio Leonardo Bavio, con acciones conjuntas en todo el territorio provincial.

"Más que sembrar dudas, el desafío real es acompañar con información, capacitación y campañas de difusión, garantizando que los salteños y los argentinos puedan votar con claridad y confianza", agregó.

El funcionario también advirtió que vincular la baja participación electoral únicamente a la BUP subestima a la ciudadanía y dispersa el debate: “Nuestra prioridad es convocar a la gente a ejercer su derecho al voto y fortalecer la democracia, no crear controversias artificiales”.