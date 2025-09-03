Drama en La Quebrada de San Lorenzo: Rescatan a 4 integrantes de una misma familia

Policiales03/09/2025
El alerta llegó al 911 en la madrugada de este miércoles. En el llamado manifestaban que cuatro personas, de una misma familia, ascendieron de manera particular a La Quebrada, pero siendo la madrugadano habían retornado.

Con bajas temperaturas y poca luz, se inció el operativo de búsqueda y rescate en la Quebrada de San Lorenzo por parte de Bomberos voluntarios del lugar, publicó QPS

Finalmente, y después de varias horas de trabajo intenso, las personas fueron localizadas en aparente buen estado de salud.

