Drama en La Quebrada de San Lorenzo: Rescatan a 4 integrantes de una misma familia

El alerta llegó al 911 en la madrugada de este miércoles. En el llamado manifestaban que cuatro personas, de una misma familia, ascendieron de manera particular a La Quebrada, pero siendo la madrugada, no habían retornado.

Con bajas temperaturas y poca luz, se inció el operativo de búsqueda y rescate en la Quebrada de San Lorenzo por parte de Bomberos voluntarios del lugar, publicó QPS.

Finalmente, y después de varias horas de trabajo intenso, las personas fueron localizadas en aparente buen estado de salud.