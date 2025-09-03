Trasladan el Día del Trabajador de la Sanidad en Salta ¿qué día será no laborable?

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia resolvió trasladar por este año la conmemoración del Día del Trabajador de la Sanidad al lunes 22 de septiembre de 2025, jornada que será considerada no laborable para los agentes del sistema de salud.

La decisión se tomó debido a que la fecha establecida por el artículo 12, inciso w) de la Ley N° 7678 —que aprueba el Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública de Salta— coincide este año con el domingo 21 de septiembre, día de descanso habitual.

De esta manera, el Gobierno provincial busca garantizar que los trabajadores puedan celebrar su día con actividades y actos en todo el territorio salteño.

No obstante, la resolución establece que los servicios básicos de asistencia hospitalaria deberán mantener las guardias correspondientes, para asegurar la atención a la comunidad durante la jornada no laborable.