La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento antes del partido con Venezuela

La Selección Argentina completó hoy su última jornada de entrenamiento de cara al partido de mañana ante Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas.

La práctica comenzó con trabajos en el gimnasio, para luego trasladarse al campo de juego y desarrollar dos bloques de ejercicios técnicos con balón.

Más adelante, el cuerpo técnico realizó 20 minutos de labores tácticas y finalizó la jornada con fútbol reducido en tres tandas de cinco minutos.

El duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto será el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate a las 20.30 hs (de Argentina).