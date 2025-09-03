La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento antes del partido con Venezuela

Deportes03/09/2025
Ultimo entrenamiento antes de Venezuela

La Selección Argentina completó hoy su última jornada de entrenamiento de cara al partido de mañana ante Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas.

seleccionArgentina vs Venezuela: Los artistas que le darán color a la previa del partido

La práctica comenzó con trabajos en el gimnasio, para luego trasladarse al campo de juego y desarrollar dos bloques de ejercicios técnicos con balón.

Entrenamiento

Foto Web - 2025-09-01T120352.361Media sanción a la ley para que los futbolistas salteños tengan su día

Más adelante, el cuerpo técnico realizó 20 minutos de labores tácticas y finalizó la jornada con fútbol reducido en tres tandas de cinco minutos.

El duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto será el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate a las 20.30 hs (de Argentina).

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día