Media sanción a la ley para que los futbolistas salteños tengan su día

Legislativa02/09/2025
Este martes se dio media sanción al proyecto de ley que busca instaurar al 27 de diciembre como día provincial del futbolista salteños. 

Esta iniciativa corresponde a los legisladores por el departamento San Martín, se trata de los diputados Edgar Domínguez y Jorge Restom, y el senador Manuel Pailler. Es en memoria del “Coya” Gutiérrez, Daniel Humberto Gutiérrez, quien fuera el único jugador salteño hasta el momento, en representar y participar la Selección Nacional.

Durante la defensa del proyecto, el diputado Jorge Restom, destacó la importancia que tuvo el “Coya”, para el deporte. Aseguró que es recordar a una figura representativa no solo para Tartagal, sino también para el pueblo salteño. 

Proponen declarar el 27 de diciembre como "Día Provincial del Futbolista Salteño"


También, se expuso un video que contenía un breve resumen de la vida del “Coya”. 

Gutiérrez nació el 3 de mayo de 1961 en la ciudad de Tartagal, supo vestir la camiseta de Juventud Unida de Tartagal, luego pasó al Atlético Ledesma, y en San Martín de Tucumán, quienes compraron su pase, debutó en Primera División el 13 de marzo de 1983.

A fines de 1986, Carlos Salvador Bilardo, quien fuera Campeón del Mundo como DT, lo convocó para jugar en la Selección Nacional, donde jugaría y convertiría varios goles importantes. Se consagró campeón de los III Juegos Sudamericanos en Chile, junto a grandes promesas del fútbol argentino. 

También visitó la camiseta de Boca Junios y terminó su carrera en Deportivo Morón. 

A los 37 años murió por una enfermedad crónica camino a Salta Capital desde su pueblo.

La iniciativa tuvo media sanción y pasó al senado en revisión. 

