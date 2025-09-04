El viernes cierra sus puertas el Hogar de Noche: Revinculaciones, asistencia y ocupación récord

El Hogar de Noche cierra sus puertas, después de meses de acompañar a las personas en situación de calle y brindarles un lugar de contención.

“Cumplimos nuestros objetivos por nuestro Hogar de Noche” dijo la secretaria de Asistencia Social, Luz Arévalos, quien señaló que, recibieron en su apertura en mayo a 54 personas, para luego ampliar la capacidad a 95, asistiendo a 86 personas en su día de mayor concurrencia.

No solo se convirtió en un espacio para resguardarse de las inclemencias climáticas, sino también un lugar donde volver a reinsertarse socialmente: “Tuvimos un trabajo arduo con articulaciones de muchos organismos, con el Registro Civil hicimos más de 40 carentes de recursos para que estas personas puedan gestionar su trámite DNI”.

La familia fue el foco donde apuntaron desde el Hogar, en que vuelva a ser ese núcleo la contención de estas personas: “Se articuló con consulados de Paraguay, Bolivia y Brasil. Logramos que dos personas de Colombia y Brasil pudieran volver a su país de origen y ver a su familia”.

Además, llevaron adelante con la Municipalidad capitalina la revinculación con sus familias, ayudando a destrabar los conflictos familiares que lo impedían.

El trabajo con los municipios fue clave, ya que 10 localidades abrieron su hogar para personas en condición de calle, dentro de las que se encuentran Orán, Tartagal y Quebrachal: “En la época de más frio pudieron acompañar a estas personas y los municipios que no detectaron personas en situación de calle previeron para días más fríos con operativos abrigo o con acuerdos con municipios cercanos que tenían hogar para poder llevar a la persona en situación de calle” dijo a Multivisión.