Villa Las Rosas: Un internó intentó tomar de rehén a un celador

El lunes en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, un interno intentó tomar de rehén a un celador durante el recuento de internos en horas del mediodía.

El recluso, que tiene condena perpetua, intentó introducir a la fuerza en una celda del pabellón B2 a un cabo, pero al activarse la alarma de forma inmediata, llegó en dos minutos el Grupo de Apoyo del Servicio Penitenciario.

Los intervinientes lograron reducir e inmovilizar al agresor, sin que el celador sufra lesiones físicas, pero debió ser asistido en bienestar penitenciario por esta situación de sumo estrés, informó Defrentesalta.

Al contar el lugar con cámaras de seguridad internas, se dispuso las filmaciones del pabellón donde ocurrió el hecho a la Fiscalía Penal interviniente.