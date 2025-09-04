Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a papá Lionel en una previa muy especial

Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a papá Lionel en una previa muy especialDeportes04/09/2025
Acompañado por sus tres hijos salió a la cancha Lionel Messi, para disputar el partido ante Venezuela, por la fecha 17 de la Eliminatorias Sudamericanas.
Thiago, Mateo y Ciro se encontraron con su papá en el túnel previo e ingresaron a la cancha del Monumental para vivir la previa de lo que era -muy probablemente- el último partido oficial del rosarino con la albiceleste en nuestro país.
Esta charla... 😍🫂 pic.twitter.com/0SrquHgulH— TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025
Después, papá Lionel vivió el himno junto a ellos y lo acompañaron cada vez que amagó con emocionarse, tal como le sucediera durante la entrada en calor.
Nuestro glorioso Himno Nacional 🎶— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 4, 2025
🙌 Nuestro emblema ❤️🔥pic.twitter.com/QbMhGhCoBO
Te puede interesar
Lo más visto