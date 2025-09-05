Salta amaneció fresca y nublada: Cuándo vuelve el sol y sube la temperatura

Salta amaneció con una mañana gris y fresca, con cielo cubierto, 7,9°C de temperatura y sensación térmica de 6,3°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La humedad alcanza el 62%, la presión se ubica en 887 hPa y sopla viento del noreste a 10 km/h, con buena visibilidad de 15 km.

El pronóstico oficial señala que la máxima de hoy será de apenas 15°C, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.

Para el sábado, se espera un amanecer frío con apenas 2°C, pero con una mejora en la tarde que llevará la temperatura a 17°C.

El domingo el termómetro trepará hasta los 20°C, mientras que el lunes y martes se anuncian máximas de 24°C. El miércoles, en tanto, se prevé un repunte notable hasta los 29°C. La inestabilidad regresaría el jueves, con descenso de temperaturas y una máxima de 20°C.

De esta manera, tras un viernes gris y frío, el fin de semana ofrecerá un alivio con jornadas más templadas, ideales para actividades al aire libre.