Un empate que sirve de poco

Juventud Antoniana igualó sin goles frente a Douglas Haig de Pergamino, por la octava fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A.

El santo, que tenía la necesidad y obligación de ganar como visitante, fue superior a su rival en la primera etapa con una mayor tenencia del balón, pero sin peso ofensivo en el área del conjunto local.

En el segundo tiempo, el partido se frenó porque los hinchas locales comenzaron a tirar fuegos artificiales, lo cual complicó el desarrollo del partido por la gran cantidad de humo. El árbitro Fernando Rekers pidió la intervención policial.

El santo formó inicialmente esta noche con: Facundo Perrone; Axel Carrión, Julio López, Ignacio Sanabria y Luciano Viano; Emmanuel Romero, Maximiliano Vargas, Sergio Frutos y Johnjailer Palacios; Gonzalo Puntano y Juan Franzoni.