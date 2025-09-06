¿Dónde estará mi primavera?: Mirá el pronóstico del fin de semana

Clima06/09/2025
friomeme

La ciudad de Salta transita un fin de semana con mañanas frías y temperaturas moderadas durante el día. Este sábado 6 de septiembre comenzó con cielo nublado, aunque con el correr de las horas el sol irá ganando presencia, llevando la máxima a unos 18 grados y descendiendo la mínima hasta los 3 grados. Para el domingo 7 se prevé nubosidad variable, con registros muy similares: máxima de 19 grados y mínima nuevamente cercana a los 3.

El inicio de la semana traerá un cambio notorio en las condiciones. Desde el lunes 8 de septiembre las marcas térmicas comenzarán a ascender de manera sostenida, con máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas entre 5 y 8. El martes se mantendrán temperaturas agradables, con un promedio de 25 grados, mientras que el miércoles 10 se anticipa una jornada mucho más cálida, con máximas que rozarán los 29 grados y mínimas que no bajarán de los 7 a 13 grados, según distintos pronósticos.

De este modo, la capital salteña experimentará un contraste marcado entre las frías mañanas del fin de semana y el calor propio de la primavera que comienza a hacerse sentir en la primera mitad de la semana entrante coincidiendo con la época mas importante del año para los salteños, El Milagro.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día