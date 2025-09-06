¿Dónde estará mi primavera?: Mirá el pronóstico del fin de semana

La ciudad de Salta transita un fin de semana con mañanas frías y temperaturas moderadas durante el día. Este sábado 6 de septiembre comenzó con cielo nublado, aunque con el correr de las horas el sol irá ganando presencia, llevando la máxima a unos 18 grados y descendiendo la mínima hasta los 3 grados. Para el domingo 7 se prevé nubosidad variable, con registros muy similares: máxima de 19 grados y mínima nuevamente cercana a los 3.

El inicio de la semana traerá un cambio notorio en las condiciones. Desde el lunes 8 de septiembre las marcas térmicas comenzarán a ascender de manera sostenida, con máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas entre 5 y 8. El martes se mantendrán temperaturas agradables, con un promedio de 25 grados, mientras que el miércoles 10 se anticipa una jornada mucho más cálida, con máximas que rozarán los 29 grados y mínimas que no bajarán de los 7 a 13 grados, según distintos pronósticos.

De este modo, la capital salteña experimentará un contraste marcado entre las frías mañanas del fin de semana y el calor propio de la primavera que comienza a hacerse sentir en la primera mitad de la semana entrante coincidiendo con la época mas importante del año para los salteños, El Milagro.